Accidente vial interrumpe tráfico en Monclova: daños materiales

MONCLOVA, COAH. La tranquilidad de la zona centro se vio interrumpida la tarde de ayer luego de que dos automóviles se vieran involucrados en un accidente vial que provocó severas afectaciones a la circulación en una de las vialidades más transitadas de la ciudad.

Los hechos ocurrieron sobre la calle Hidalgo, en el tramo comprendido entre las calles Venustiano Carranza y De la Fuente, donde ambos vehículos colisionaron por causas que serían determinadas posteriormente por las autoridades competentes.

Tras el impacto, las unidades quedaron parcialmente obstruyendo la circulación, situación que ocasionó largas filas de vehículos y complicaciones para automovilistas que transitaban por el sector en plena hora de mayor movimiento.

Elementos de Control de Accidentes acudieron al lugar para tomar conocimiento de los hechos, asegurar la zona y agilizar el flujo vehicular mientras se realizaban las primeras diligencias correspondientes.

Afortunadamente, el percance no dejó personas lesionadas, reportándose únicamente daños materiales en las unidades involucradas. Sin embargo, la presencia de los vehículos siniestrados generó un importante embotellamiento que obligó a los conductores a buscar rutas alternas.

Una vez recabada la información necesaria, los oficiales trasladaron a ambos conductores a las instalaciones correspondientes para llevar a cabo el peritaje de tránsito y establecer la mecánica del accidente.

Será mediante el dictamen oficial que se determine la responsabilidad de cada una de las partes involucradas en este incidente, el cual volvió a evidenciar las complicaciones que se generan cuando ocurre un percance en las estrechas arterias del primer cuadro de la ciudad.