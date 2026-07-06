se pasa el rojo y manda a familia al hospital

El accidente ocurrió en el cruce de la carretera federal 57 y la avenida Constitución.

Una familia integrada por un matrimonio y su hijo de apenas dos años terminó hospitalizada la mañana de este lunes, luego de verse involucrada en un fuerte accidente vial registrado en el cruce de la carretera federal 57 y la avenida Constitución, al norte de la ciudad.

El percance ocurrió minutos antes de las 07:00 horas, generando una intensa movilización de paramédicos de la Cruz Roja Mexicana y elementos de la Guardia Nacional División Caminos, además de dejar cuantiosos daños materiales en las unidades involucradas.

La mujer que causó el choque ignoró la luz roja del semáforo.

De acuerdo con las primeras investigaciones, Isaac Martínez Escobedo, de 22 años de edad, conducía una camioneta Toyota con dirección al norte de Monclova, acompañado por su esposa y su pequeño hijo de dos años.

Al llegar al cruce con la avenida Constitución, un automóvil conducido por Mayra Valdés Escobedo se atravesó en su trayectoria, provocando un violento impacto que dejó severamente dañados ambos vehículos.

El peritaje preliminar estableció que la presunta responsable circulaba por la avenida Constitución y, aparentemente por dirigirse con retraso a su centro de trabajo, hizo caso omiso de la luz roja del semáforo, acelerando su marcha e invadiendo la circulación preferente de la camioneta donde viajaba la familia.

Paramédicos de la Cruz Roja atendieron a los lesionados y los trasladaron al hospital.

Tras el encontronazo, paramédicos de la Cruz Roja Mexicana brindaron atención prehospitalaria a los lesionados y posteriormente trasladaron a Isaac Martínez Escobedo, a su esposa y al menor al Hospital General Amparo Pape de Benavides, donde quedaron bajo observación médica.

Elementos de la Guardia Nacional División Caminos realizaron el peritaje correspondiente para esclarecer la mecánica del accidente y deslindar responsabilidades, mientras las unidades fueron retiradas del lugar para restablecer la circulación.