Accidente en Monclova: tractocamión impacta a automóvil tras cambio de carril

MONCLOVA, COAH.– Un imprudente cambio de carril estuvo a punto de desencadenar un accidente de mayores consecuencias sobre la carretera federal 57, al norte de la ciudad, durante la noche del jueves.

El accidente ocurrió en la carretera federal 57

El percance se registró minutos antes de las 22:00 horas, a la altura del kilómetro 10, donde un automóvil compacto terminó impactado por un tractocamión luego de atravesarse en su trayectoria.

De acuerdo con el reporte, el operador del quinta rueda, identificado como Jesús Gutiérrez Solís, originario de Piedras Negras, conducía un tractocamión Freightliner blanco de la línea de transporte USP Comercial con dirección hacia el norte.

El trailero explicó que, de manera repentina, un Volkswagen Jetta blanco que circulaba por el carril izquierdo realizó una maniobra brusca al invadir el carril derecho, sin percatarse de la cercanía de la pesada unidad.

La falta de precaución provocó que el tractocamión no pudiera evitar el impacto, golpeando al vehículo compacto y generando daños materiales de consideración en ambas unidades.

A pesar de lo aparatoso del choque, no se reportaron personas lesionadas, lo que fue atribuido a que el operador del tráiler mantenía una velocidad moderada, lo que permitió reducir la fuerza del impacto.

Elementos de la Guardia Nacional, División Caminos, acudieron al lugar para tomar conocimiento de los hechos, realizar el peritaje correspondiente y coordinar la circulación en la zona.

Tras analizar la mecánica del accidente, las autoridades determinaron que la responsabilidad recayó en el conductor del automóvil por realizar un cambio de carril sin las debidas precauciones.