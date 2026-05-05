Se la ´parten´ entre tres

MONCLOVA, COAH. – Un hombre resultó con diversos golpes tras ser brutalmente agredido por tres sujetos durante la medianoche en calles del sector oriente, hecho que movilizó a corporaciones de seguridad y cuerpos de auxilio.

El lesionado fue identificado como Manuel Reyes Briseño, de 34 años de edad, quien, pese a las heridas, logró llegar por sus propios medios hasta su domicilio en la colonia Los Bosques, donde solicitó ayuda a través del número de emergencias.

De acuerdo con su versión, caminaba rumbo a su vivienda sobre la calle Sherman, tras haber transitado por la avenida Leandro Valle, cuando fue interceptado por tres individuos desconocidos.

Sin previo aviso, los agresores comenzaron a golpearlo con violencia, enfocándose principalmente en el área del pecho, dejándolo en condiciones vulnerables sobre la vía pública.

El afectado señaló que, debido a una limitación física en uno de sus brazos, no pudo defenderse ni repeler el ataque, por lo que optó por retirarse del lugar en cuanto tuvo oportunidad, caminando hasta su hogar para ponerse a salvo.

Tras recibir el reporte, elementos de la Policía Municipal acudieron al domicilio para tomar conocimiento de los hechos e implementaron un operativo de búsqueda en los alrededores; sin embargo, no lograron ubicar a los responsables.

Paramédicos también arribaron al sitio para valorar al lesionado, determinando que, aunque presentaba golpes considerables, estos no ponían en riesgo su vida.

Finalmente, autoridades exhortaron al afectado a formalizar la denuncia ante el Ministerio Público, a fin de dar seguimiento legal y tratar de identificar a los agresores.