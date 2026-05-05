´Mujer fantasma´ moviliza a Policías

MONCLOVA, COAH.– Una intensa movilización policiaca se registró durante la madrugada en las inmediaciones del río Monclova, luego de que ciudadanos reportaran la presencia de una mujer que deambulaba de forma extraña sobre un puente, presuntamente con la intención de lanzarse.

El aviso fue recibido poco después de las 02:00 horas, señalando que una femenina caminaba desorientada en lo alto del puente ubicado sobre la calle Progreso, a la altura de la avenida Suzanne Lou Pape, lo que generó alarma entre automovilistas que circulaban por el lugar.

De inmediato, elementos de la Policía Municipal y Tránsito se desplazaron al sitio, desplegando un operativo de búsqueda tanto sobre el puente como en sus alrededores, con el objetivo de ubicar a la persona y evitar una posible tragedia.

Sin embargo, tras varios minutos de recorrido, los oficiales no lograron localizar a ninguna mujer que coincidiera con la descripción proporcionada en el reporte.

La búsqueda se extendió incluso hacia la parte baja del puente y los márgenes del río Monclova, sin obtener resultados, lo que comenzó a generar incertidumbre entre los propios elementos de seguridad.

Vecinos del sector señalaron que no es la primera ocasión en que se reporta una situación similar en ese punto, particularmente durante la noche, lo que ha alimentado rumores entre habitantes de la zona.

Algunos residentes aseguran haber visto en otras ocasiones a una figura femenina caminando cerca del antiguo asilo, lo que ha dado pie a versiones que mezclan temor y especulación.

Pese a ello, las autoridades descartaron la presencia de alguna persona en riesgo durante esta ocasión, clasificando el reporte como no confirmado, aunque reiteraron el llamado a la ciudadanía a reportar cualquier situación de emergencia de manera responsable.