Presumen fue un infarto fallece abuelito en fosa mecánica

CASTAÑOS, COAH.– Una movilización de cuerpos de emergencia se registró al mediodía de este martes en la colonia California, luego del hallazgo de un hombre sin vida en el interior de una fosa utilizada para revisar vehículos.

El reporte fue recibido alrededor de las 12:20 horas, lo que generó la rápida intervención de elementos de Seguridad Pública, quienes acudieron al cruce de las calles Zacatecas y Tampico.

En el lugar fue localizado el cuerpo de quien fue identificado como Rolando Medellín, de 65 años de edad, el cual se encontraba al interior de una fosa mecánica, utilizada comúnmente para inspeccionar combis y otros vehículos.

De acuerdo con el testimonio de su hijo, fue un vecino quien le avisó que su padre estaba tirado en dicho espacio, por lo que de inmediato solicitaron el apoyo de una ambulancia.

Paramédicos arribaron al sitio y, tras realizar la valoración correspondiente, confirmaron que el hombre ya no contaba con signos vitales.

Familiares señalaron que el ahora occiso había presentado días antes un fuerte dolor en el pecho, motivo por el cual acudió a consulta médica, lo que hace presumir que el fallecimiento pudo haber sido derivado de causas naturales.

Elementos policiacos procedieron a acordonar el área mientras se daba aviso a los detectives de la Agencia de Investigación Criminal para tomar conocimiento del caso.

Hasta el momento, todo apunta a un deceso por causas naturales; sin embargo, serán las autoridades quienes determinen oficialmente las causas tras los procedimientos de rigor.

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