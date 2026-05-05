Adolescente sufre caída de motoneta en Frontera: golpes leves

FRONTERA, COAH. – Una adolescente resultó con golpes leves luego de sufrir una aparatosa caída mientras conducía una motoneta durante la noche, hecho que movilizó a autoridades municipales en la carretera federal número 30.

El percance se registró minutos antes de las 22:00 horas, a la altura de la colonia 10 de Mayo, donde testigos alertaron sobre una joven que había caído sobre la carpeta asfáltica.

De acuerdo con los primeros reportes, la menor se desplazaba en una motoneta color rojo con dirección al poniente, cuando al llegar al cruce con la calle Sinaloa perdió el control del manubrio, presuntamente por no conducir con la debida precaución.

La falta de control provocó que derrapara y terminara tendida sobre el pavimento, generando momentos de preocupación entre quienes presenciaron el incidente.

A pesar de lo aparatoso del accidente, la adolescente logró incorporarse por sus propios medios, presentando únicamente golpes leves, sin que su vida estuviera en riesgo.

Elementos de Seguridad Pública arribaron al lugar para tomar conocimiento de los hechos y realizar las diligencias correspondientes, descartando la necesidad de solicitar una ambulancia.

Minutos después, familiares de la menor llegaron al sitio y, tras verificar que se encontraba fuera de peligro, optaron por trasladarla a su domicilio para su recuperación.

Autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía, especialmente a los jóvenes, a conducir con responsabilidad, utilizar equipo de protección y respetar las normas viales para evitar accidentes que, aunque en esta ocasión no pasaron a mayores, pudieron tener consecuencias más graves.