Enciende auto y se le quema: fuego en Los Bosques

MONCLOVA, COAH.- Momentos de terror vivió una vecina de la colonia Los Bosques luego que su automóvil comenzó a incendiarse repentinamente justo cuando se disponían a iniciar sus actividades diarias, movilizando a elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos y corporaciones de auxilio.

Los hechos se registraron alrededor de las 09:00 horas en un domicilio ubicado sobre la calle Clavel, marcado con el número 1615, donde la propietaria de la unidad, identificada como Sandra Rodríguez Pérez, reportó al Sistema Estatal de Emergencias que un vehículo se estaba incendiando.

De acuerdo con la versión de la afectada, todo ocurrió cuando intentó encender su automóvil, un PT Cruiser. Apenas giró la llave de encendido escuchó una chispa proveniente del compartimiento del motor y, segundos después, comenzó a salir humo seguido de fuego que rápidamente se extendió en la parte frontal de la unidad.

La situación generó momentos de desesperación entre los habitantes del sector. Incluso durante la llamada de emergencia se escuchaban gritos de advertencia para que las personas se alejaran del vehículo ante el temor de una explosión, situación que incrementó la tensión entre vecinos y familiares.

Afortunadamente, vecinos con rapidez y utilizaron un extintor para combatir las llamas antes de que el fuego consumiera por completo la unidad o alcanzara alguna vivienda cercana.

Minutos después arribaron elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos, quienes confirmaron que el incendio ya había sido controlado por los propios vecinos. Los vulcanos realizaron una inspección preventiva en el área del motor para descartar riesgos de reignición y emitieron recomendaciones de seguridad a la propietaria.

Aunque el siniestro dejó daños materiales en el compartimiento del motor del vehículo, por fortuna no se reportaron personas lesionadas ni afectaciones a otras propiedades.

Las primeras indagatorias apuntan a que un probable cortocircuito habría originado el incendio, aunque serán las revisiones mecánicas las que determinen con exactitud la causa del incidente.