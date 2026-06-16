Halla muerta a su nieta mujer mayor

MONCLOVA, COAH.- Una profunda tristeza envolvió a vecinos de la colonia Los Álamos la tarde de este martes, luego que una joven de 22 años fue localizada sin vida al interior de su domicilio, lo que generó la movilización de corporaciones de seguridad y cuerpos de auxilio.

La víctima fue identificada como Marisa Campos Manzaneros, quien habitaba la vivienda marcado con el número 919 de la calle 8, entre las calles 3 y 5, en el mencionado sector.

De acuerdo con la información recabada en el lugar, fue su abuela quien realizó el lamentable hallazgo al regresar a la vivienda durante la tarde, luego de haber permanecido varias horas acompañando a otro integrante de la familia en la Clínica 7 del Instituto Mexicano del Seguro Social.

Tras descubrir la situación, la mujer pidió ayuda desesperadamente a vecinos del sector, quienes de inmediato solicitaron la intervención de las autoridades a través del Sistema Estatal de Emergencias.

Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana acudieron al domicilio para brindar auxilio; sin embargo, al realizar la valoración correspondiente confirmaron que la joven ya no contaba con signos vitales.

Elementos de la Policía Municipal procedieron a resguardar el área mientras se notificaba a las autoridades ministeriales para el inicio de las investigaciones correspondientes.

Acciones de la autoridad

Minutos más tarde arribaron detectives de la Agencia de Investigación Criminal y personal de Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado, quienes realizaron las diligencias de campo, fijación de indicios y recopilación de evidencia para integrar la carpeta de investigación.

Hasta el cierre de esta edición, las autoridades continuaban con las indagatorias para esclarecer las circunstancias del fallecimiento.

Detalles confirmados

Finalmente, el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense, donde se le practicarían los estudios correspondientes como parte del procedimiento legal.