Aparatosa volcadura Paraliza libramiento Salinas

MONCLOVA COAH.- La temida "Curva del Diablo" volvió a convertirse en escenario de un aparatoso accidente la tarde de ayer, luego de que el conductor de una pesada unidad tipo tráiler pipa perdiera el control al circular presuntamente a exceso de velocidad sobre el libramiento Carlos Salinas de Gortari, a la altura de la colonia Obrera Sur Segundo Sector.

El operador, identificado como Juan Ángel Niño, de 35 años, circulaba a bordo de la unidad cargada con diésel cuando, al tomar la peligrosa curva, terminó chocando y posteriormente volcó de manera aparatosa sobre la cinta asfáltica.

El impacto provocó que la pesada pipa comenzara a derramar grandes cantidades de combustible, generando una inmediata movilización de cuerpos de emergencia y corporaciones de seguridad, debido al alto riesgo de incendio o explosión en la zona.

Automovilistas que transitaban por el sector realizaron los reportes de emergencia tras observar la volcadura y el d

errame del combustible que rápidamente se extendió sobre la arteria vial.

Paramédicos del grupo GRUM acudieron de inmediato para brindarle atención al conductor, quien milagrosamente resultó ileso pese a la magnitud del accidente. Posteriormente, elementos de Protección Civil, Cruz Roja y Bomberos de Castaños arribaron al sitio para controlar la situación y evitar una tragedia mayor.

Acciones de la autoridad

Oficiales de Seguridad Pública, Tránsito Municipal y elementos de la Policía Estatal de Coahuila cerraron varios accesos cercanos a la colonia Obrera Sur Segundo Sector, mientras se realizaban las maniobras de seguridad y limpieza.

Ante el peligro generado por el fuerte derrame de diésel, las autoridades evacuaron a conductores y personas que circulaban por las calles aledañas a la conocida "Curva del Diablo".