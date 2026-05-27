Detenido Joaquín N por intentar quemar viva a mujer

Joaquín "N" fue vinculado a proceso por su probable participación en el delito de feminicidio en grado de tentativa, luego de ser acusado de agredir brutalmente a una mujer en la colonia Guerrero, en la alcaldía Cuauhtémoc.

La resolución judicial marca el inicio formal del proceso legal en su contra. Un juez de control determinó imponer la medida cautelar de prisión preventiva, por lo que el imputado permanecerá recluido en un centro de reinserción social mientras continúan las investigaciones.

El juez impone prisión preventiva a Joaquín N mientras se investiga el caso de feminicidio.

Además, las autoridades establecieron un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria por parte de la fiscalía.

Los hechos ocurrieron el 27 de octubre de 2025 en calles de la colonia Guerrero, donde, de acuerdo con la carpeta de investigación, el acusado interceptó a la víctima y la atacó utilizando un líquido inflamable.

La agresión ocurrió en la colonia Guerrero, donde Joaquín N atacó a la víctima con un líquido inflamable.

Posteriormente, presuntamente le prendió fuego en plena vía pública, provocándole severas afectaciones físicas y emocionales. La gravedad de la agresión llevó a que el caso fuera investigado como intento de feminicidio.

Tras el ataque, Joaquín "N" permaneció prófugo durante varios meses. Sin embargo, labores de seguimiento permitieron su localización y captura el pasado 21 de mayo dentro de la misma alcaldía Cuauhtémoc.

Las autoridades establecieron un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.

Con la vinculación a proceso, las autoridades avanzan en el procedimiento judicial para esclarecer los hechos y determinar la responsabilidad del acusado.