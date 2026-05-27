Embajador de E.E.U.U. destaca extradiciones y operativos contra el narcotráfico en México

El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, compartió un balance de actividades al cumplir un año en el cargo, donde destacó las acciones conjuntas entre ambos países en materia de seguridad, especialmente las relacionadas con el combate al narcotráfico.

Entre los puntos que más llamaron la atención se encuentran las cifras de extradiciones y traslados de criminales hacia territorio estadounidense. Según el diplomático, desde el inicio de la segunda administración de Donald Trump, México ha realizado 96 extradiciones de líderes del narcotráfico y 92 traslados de delincuentes a Estados Unidos.

Johnson aseguró que la coordinación entre ambas naciones ha permitido ejecutar operativos dirigidos contra objetivos prioritarios para el gobierno estadounidense, entre ellos personajes identificados como "El Mencho" y "El Jardinero".

"Juntos, estamos combatiendo redes criminales enteras, no solo cárteles, interrumpiendo las finanzas ilícitas y desmantelando las estructuras de tráfico", señaló el embajador en su comunicado.

Acciones de la autoridad

Además de los resultados relacionados con el crimen organizado, Ronald Johnson también destacó otros avances obtenidos durante su gestión diplomática. Entre ellos mencionó que las detenciones diarias en la frontera disminuyeron un 95% en comparación con las registradas durante la administración de Joe Biden.

Asimismo, indicó que en México se han asegurado 65.5 toneladas métricas de fentanilo y se han desmantelado más de 2,300 laboratorios clandestinos de drogas.

Detalles confirmados

El funcionario estadounidense también resaltó la incautación de más de 36,000 armas ilegales y los avances alcanzados en torno al Tratado de Aguas de 1944, tema que recientemente había generado tensiones y amenazas de aranceles entre ambos países.