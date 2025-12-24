Conato de incendio en camioneta moviliza a bomberos en Monclova

MONCLOVA, COAH.— Un conato de incendio en una camioneta estacionada en la Plaza Principal de Monclova movilizó a las autoridades y a elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos, quienes actuaron rápidamente para evitar una tragedia.

El incidente ocurrió alrededor de las 14:30 horas de este miércoles, cuando una Dodge Journey color negro comenzó a despedir humo en el área del cofre, lo que generó alarma entre los transeúntes y comerciantes de la zona.

De acuerdo con testigos, los primeros indicios de fuego fueron detectados en el motor de la camioneta, estacionada sobre la calle Venustiano Carranza.

Rápidamente, los ciudadanos alertaron a los bomberos, quienes acudieron de inmediato al lugar, constatando que el humo provenía de la parte del cofre del vehículo.

Afortunadamente, los elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos lograron controlar la situación antes de que el fuego se propagara, evitando lo que pudo haber sido un desastre mayor.

Sin embargo, el conductor de la camioneta, cuya identidad aún no ha sido confirmada, no se encontraba en el lugar durante el incidente. A pesar de las numerosas preguntas de los testigos, la persona no apareció para verificar el estado del vehículo.

Los bomberos realizaron las maniobras necesarias para sofocar el conato de incendio, verificando que no hubiera riesgo de reinicio del fuego. Mientras tanto, elementos de la Policía Municipal acordonaron el área para asegurar que no se presentaran inconvenientes adicionales durante las labores de control y prevención.

Hasta el momento, se desconoce la causa exacta del conato de incendio, pero las autoridades señalaron que podría haberse originado por una falla mecánica o un corto circuito en el sistema eléctrico del vehículo.