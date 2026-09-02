Cortocircuito provoca incendio de camioneta

MONCLOVA, COAH.- Un aparente cortocircuito en el sistema del abanico provocó el incendio de una camioneta la tarde de este miércoles en la colonia Azteca.

Causas del Incendio

El siniestro movilizó a elementos de Bomberos y Protección Civil, luego de que el conductor, un adulto mayor, detectara que comenzaba a salir fuego de la parte frontal de una Chevrolet blanca.

El hombre circulaba por la avenida Colombia cuando se percató de la emergencia, por lo que detuvo la marcha a la altura del cruce con Cuauhtémoc y Paseo del Valle, frente a las conocidas canchitas.

De inmediato solicitó el apoyo de los cuerpos de emergencia, cuyos elementos arribaron al sitio para combatir las llamas y evitar que se extendieran hacia otras partes de la unidad.

Una vez controlado el fuego, personal de Protección Civil realizó una inspección preliminar y estableció como posible causa un cortocircuito relacionado con el abanico.

Sin embargo, será necesaria una revisión mecánica para determinar con precisión el origen de la falla que provocó el incendio.

Consecuencias del Siniestro

El conductor logró salir ileso y no se reportaron personas lesionadas. La camioneta presentó daños materiales, principalmente en la parte frontal.

La rápida intervención de los cuerpos de emergencia permitió controlar el incendio y evitar que la situación pasara a mayores.