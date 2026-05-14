Choque en colonia Azteca: daños materiales en Monclova

MONCLOVA, COAH.— Un aparatoso accidente vial registrado la tarde de este jueves en calles de la colonia Azteca dejó como saldo cuantiosos daños materiales y movilizó a elementos del Departamento de Control de Accidentes, luego de que un conductor presuntamente no guardara su distancia y terminara impactándose por alcance contra una camioneta familiar.

El percance ocurrió en el cruce de la avenida Cuauhtémoc y la avenida Huemac, sitio hasta donde se trasladaron oficiales municipales tras recibir el reporte de un choque entre dos vehículos que generó momentáneo caos vial en la transitada arteria.

De acuerdo con los primeros informes, Juan Galván circulaba a bordo de un automóvil Nissan Tsuru color gris sobre la avenida Cuauhtémoc, pero presuntamente no extremó precauciones al volante ni conservó la distancia adecuada entre unidades, lo que derivó en el encontronazo.

Fue al aproximarse al cruce con la calle Huemac cuando el conductor del compacto terminó impactándose en la parte posterior de una camioneta Mazda CX-9 color azul, conducida por Esteban Chávez, cuyo vehículo acabó con daños considerables en la defensa trasera.

El golpe dejó la peor parte al Nissan Tsuru, mientras que la camioneta familiar presentó afectaciones valuadas en varios miles de pesos, situación que obligó a las partes involucradas a solicitar la presencia de las autoridades para deslindar responsabilidades.

Afortunadamente, pese a lo aparatoso del accidente, no se reportaron personas lesionadas, por lo que no fue necesaria la intervención de paramédicos, limitándose el incidente únicamente a pérdidas materiales.

Elementos del Departamento de Control de Accidentes realizaron el peritaje correspondiente en el lugar, estableciendo como presunto responsable al conductor del Tsuru debido a la falta de precaución al conducir.

Finalmente, ambos automovilistas fueron trasladados a las instalaciones de la Comandancia Municipal, donde buscarían llegar a un acuerdo para la reparación de los daños; de no concretarse un convenio, el caso podría ser turnado ante el Ministerio Público.