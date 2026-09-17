Joven provoca carambola en Monclova con daños materiales

MONCLOVA, Coah.– Dos personas con molestias físicas y daños materiales fue el saldo de una carambola registrada sobre el bulevar Harold R. Pape, luego de que un menor de edad no extremara precauciones al volante y terminara impactando otro automóvil.

El accidente ocurrió en el cruce con el bulevar Francisco I. Madero, donde Juan N, de 17 años, conducía un Honda Accord gris y no logró frenar a tiempo ante el congestionamiento vial.

El Accord se estrelló contra la parte posterior de un Honda Civic gris, conducido por Marta Ayala, de 62 años, provocando que este último fuera proyectado contra un Volkswagen Vento negro, al volante del cual se encontraba Brenda González, de 45 años.

Tras el impacto, paramédicos de la Cruz Roja Mexicana acudieron al lugar para valorar a una mujer y su hija, quienes presentaron algunas molestias físicas, aunque no requirieron traslado a un hospital.

Elementos del Departamento de Control de Accidentes tomaron conocimiento del percance y realizaron las diligencias correspondientes para establecer responsabilidades por los daños ocasionados.

Familiares del menor acudieron al sitio para hacerse cargo de la situación y buscar un acuerdo con los propietarios de los vehículos afectados.