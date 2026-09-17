Hombre sufre intoxicación por medicamento

MONCLOVA, Coah.– Un hombre de 32 años fue hospitalizado en la Clínica 7 del IMSS luego de presentar una intoxicación por medicamento, situación que fue reportada por sus familiares.

El paciente, identificado como Héctor Tamez y vecino de la colonia Obrera Sur, recibió atención médica luego de que se alertara sobre el consumo de varias tabletas.

De acuerdo con el reporte médico, el medicamento ingerido fue fluoxetina, un fármaco antidepresivo utilizado principalmente para tratar la depresión y otros trastornos de salud mental.

Durante la valoración, Héctor manifestó atravesar por problemas familiares y depresión. También refirió contar con diagnósticos de trastorno obsesivo compulsivo y trastorno por déficit de atención e hiperactividad.

El hombre permaneció bajo atención médica en la Clínica 7, donde su estado de salud fue reportado como estable.

Al nosocomio acudieron elementos de la Policía Municipal y detectives de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), quienes tomaron conocimiento de lo ocurrido y realizaron las diligencias correspondientes.