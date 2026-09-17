Joven intoxicado es atendido en Clínica 7 de Monclova

MONCLOVA, Coah.– Un joven de 21 años fue trasladado a la Clínica 7 del IMSS luego de presentar una intoxicación que movilizó a elementos de la policía municipal, la Agencia de Investigación Criminal y personal médico.

El paciente, identificado como Mauricio Esquivel, ingresó al nosocomio inconsciente, por lo que recibió atención médica inmediata y quedó bajo observación.

De acuerdo con las autoridades, su estado de salud fue reportado como estable, mientras médicos realizaban las acciones necesarias para su recuperación y valoración especializada.

La madre del joven informó a las autoridades que desconocía las circunstancias que derivaron en el incidente.

Elementos policiacos y de la Agencia de Investigación Criminal acudieron al hospital para tomar conocimiento de lo ocurrido y realizar las diligencias correspondientes. El joven permanecía internado en la Clínica 7, bajo atención médica.