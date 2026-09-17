Joven persigue camión tras accidente en Monclova

MONCLOVA, Coah.– Daños en su automóvil deportivo y un buen susto se llevó un joven de 20 años, luego de que el operador de un camión de pasajeros presuntamente invadiera su carril y lo impactara sobre el bulevar Francisco I. Madero.

El accidente ocurrió pasado el mediodía de este lunes, en el cruce con el bulevar Harold R. Pape, cerca del monumento a Francisco I. Madero, donde quedó afectado un Ford Mustang azul, conducido por José García.

De acuerdo con la versión de los involucrados, el joven circulaba por el sector cuando el operador de un Freightliner amarillo, identificado como Jorge de Luna, habría invadido su carril y terminó golpeando al Mustang.

Tras el impacto, el conductor del camión presuntamente continuó su camino sin detenerse para responder por los daños, por lo que José decidió seguirlo para evitar que escapara. La persecución se extendió por el bulevar Francisco I. Madero hasta llegar a la calle Zaragoza, cerca del cruce con Allende y a unas cuadras de la Presidencia Municipal.

Ahí, el joven logró darle alcance al camión y solicitó la intervención de las autoridades.

Oficiales del Departamento de Control de Accidentes acudieron al sitio y posteriormente trasladaron a los involucrados a la comandancia municipal, donde se realizó el peritaje correspondiente. Finalmente, ambos conductores buscarían llegar a un acuerdo para cubrir los daños ocasionados al vehículo deportivo.