Detienen a joyeros tras señalamientos por estafa

MONCLOVA, COAH.- Dos comerciantes dedicados a la reparación de joyería fueron detenidos por elementos de la Policía Municipal, luego de que varias personas acudieran a solicitar intervención por presuntos incumplimientos en la devolución de piezas de oro.

Los detenidos fueron identificados como Hugo "N" y uno de sus trabajadores, quienes fueron asegurados durante la mañana de este jueves en el Pasaje Bomer.

De acuerdo con los primeros señalamientos, más de un centenar de personas habrían tenido algún conflicto con los comerciantes después de entregarles diferentes piezas para reparación.

Entre los artículos mencionados se encuentran anillos, esclavas, cadenas y otras piezas de oro. Según las versiones de los posibles afectados, al acudir posteriormente por sus pertenencias recibían como explicación que el material había sido fundido y que la entrega se realizaría después.

Los denunciantes señalaron que, con el paso del tiempo, la devolución habría sido aplazada mediante distintos argumentos, situación que finalmente los llevó a solicitar la intervención de las autoridades.

Hugo "N" y su trabajador fueron trasladados a la Comandancia Municipal, donde quedaron a disposición del Juez Cívico.

Se informó que algunas de las personas que acudieron al lugar contemplaban buscar acuerdos conciliatorios con los comerciantes ante dicha autoridad.

Sin embargo, la Policía Municipal exhortó a quienes consideren haber sido afectados a presentar una denuncia formal ante el Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado, instancia que determinará si existe responsabilidad por fraude, abuso de confianza u otro posible delito.

Las autoridades también recomendaron conservar recibos, notas, comprobantes o cualquier documento que permita acreditar la entrega de las piezas de joyería y sustentar los señalamientos.