Accidente en Monclova deja un herido en choque de vehículos

MONCLOVA, COAH.– Un automovilista resultó lesionado y fue trasladado a un hospital luego de un choque registrado durante la madrugada de ayer en el cruce del bulevar Harold R. Pape y la calle Matamoros, donde el presunto responsable fue detenido por elementos del Departamento de Control de Accidentes.

El percance ocurrió alrededor de la 1:00 de la mañana. Julio César Díaz, de 34 años, permanecía detenido ante la luz roja del semáforo a bordo de un Chevrolet Spark color rojo, mientras se dirigía a su domicilio en la colonia Asturias.

De acuerdo con los primeros informes, un Chevrolet Impala color negro circulaba con dirección al norte cuando, presuntamente, era conducido a velocidad inmoderada. Al intentar incorporarse hacia la calle Matamoros, el conductor perdió el control de la unidad, invadió los carriles contrarios y se impactó casi de frente contra el vehículo compacto.

Como consecuencia del impacto, el Chevrolet Spark sufrió severos daños materiales y su conductor presentó una lesión en la cabeza con abundante sangrado, situación que generó la movilización de los cuerpos de emergencia.

Paramédicos de la Cruz Roja brindaron atención pre hospitalaria a Julio César Díaz, lo estabilizaron en el lugar y posteriormente lo trasladaron a un hospital, donde quedó bajo observación médica y sería sometido a estudios para descartar lesiones de mayor gravedad.

Peritos del Departamento de Control de Accidentes realizaron las diligencias correspondientes para establecer la mecánica del hecho y deslindar responsabilidades.

Con base en las primeras investigaciones, los oficiales detuvieron al conductor del Chevrolet Impala, identificado únicamente con el apellido Ayala, al ser señalado como presunto responsable de invadir el carril contrario, provocar el accidente, causar lesiones al otro automovilista y ocasionar cuantiosos daños materiales en ambas unidades.