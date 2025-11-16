Hombre de 46 años intenta autolesionarse en Monclova tras problemas personales

MONCLOVA, COAH.- La madrugada de este sábado, un hombre de 46 años intentó suicidarse, rebanándose las venas en su domicilio de la colonia Santa Bárbara, lo que movilizó a las autoridades y a los servicios de emergencia.

El intento de suicidio fue reportado a las 02:15 horas, lo que desató una rápida movilización de las autoridades en la colonia Santa Bárbara, después de que el conductor de un radio taxi alertó a los oficiales sobre un hombre, que es su amigo, que intentaba quitarse la vida.

De acuerdo con el informe oficial, el conductor del taxi se acercó a las autoridades sobre la intersección de la calle Purísima y bulevar San José, solicitando que lo siguieran hasta el domicilio de un amigo que, aparentemente, estaba intentando suicidarse.

Al llegar a la casa marcada con el número 1115 de la calle Nogales, en la colonia Santa Bárbara, los oficiales se entrevistaron con José Román de Ávila Martínez, de 46 años, quien se encontraba en el lugar con heridas visibles en el antebrazo izquierdo.

El hombre, quien al parecer había intentado acabar con su vida, declaró que se provocó las lesiones utilizando un rastrillo, lo que, según sus palabras, fue debido a problemas personales con su pareja, Sandra Martínez.

La angustia y desesperación de la situación quedaron reflejadas en su estado emocional, ya que José Román mencionó que los problemas sentimentales lo llevaron a tomar tan drástica decisión.

De inmediato, paramédicos de la Cruz Roja Mexicana llegaron al sitio para brindarle los primeros auxilios y estabilizarlo.

Posteriormente, fue trasladado al Hospital General Amparo Pape de Benavides para recibir atención médica y ser valorado por especialistas.

Aunque las autoridades atendieron el caso con prontitud, se investigan las causas que habrían llevado al hombre a intentar tomar tan lamentable decisión.