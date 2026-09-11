Apuñalan a vecino de Pípila

MONCLOVA, COAH.- Un vecino de la colonia Pípila fue lesionado con un arma blanca durante la madrugada, luego de ser sorprendido por un sujeto que posteriormente escapó.

José Cruz Armendáriz Correa, de 41 años, caminaba rumbo a su domicilio cuando, según su propio relato, un desconocido se le acercó y lo atacó de manera repentina.

Detalles del ataque

Tras la agresión, José Cruz logró llegar hasta una vivienda ubicada sobre la calle Fresno, en el cruce con Rosario, donde pidió ayuda a los habitantes del sector.

Los residentes solicitaron el apoyo de los cuerpos de emergencia al observar que el hombre presentaba una lesión en la axila izquierda.

Elementos de la Policía Municipal y paramédicos de Cruz Roja acudieron al lugar para atender el reporte. Después de brindarle los primeros auxilios, los socorristas determinaron que era necesario trasladarlo a un hospital.

Ante los oficiales, el afectado aseguró que no había tenido ninguna discusión previa con el agresor y que el ataque ocurrió sin que existiera un motivo aparente.

Búsqueda del agresor

Después de la agresión, el responsable huyó del lugar y no pudo ser localizado, pese a que los policías realizaron recorridos por las calles cercanas.

Las autoridades tomaron conocimiento del caso y mantienen las investigaciones para establecer el motivo del ataque e identificar al responsable.