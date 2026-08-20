Detienen a Manuel N tras provocar accidente en Monclova

MONCLOVA, Coah.- Un conductor presuntamente bajo los efectos del alcohol terminó detenido luego de provocar un accidente y tratar de escapar del lugar en calles de la colonia Hipódromo.

Los hechos ocurrieron cerca de las 22:30 horas, cuando Manuel N circulaba a bordo de un automóvil Saturno gris por la calle Camino 11, aparentemente a exceso de velocidad.

Al llegar al cruce con Juan del Monte, el automovilista perdió el control y terminó impactándose contra la parte posterior de una Chevrolet Silverado roja, ocasionándole daños materiales.

Tras el choque, el conductor realizó una maniobra de reversa y aceleró para retirarse del lugar sin hacerse responsable por los daños. Su intento de escape, sin embargo, duró apenas unas cuadras, pues los afectados lo siguieron hasta darle alcance en el cruce de las calles 22 y Camino 11, donde pretendía ingresar a su domicilio.

Los afectados solicitaron la presencia de las autoridades y entregaron al conductor a elementos del Departamento de Control de Accidentes, quienes al entrevistarlo detectaron que presentaba evidentes signos de ebriedad. Ante esta situación, Manuel N fue detenido y trasladado para responder por el accidente y la infracción correspondiente.

Finalmente, los daños fueron considerados de poca cuantía y el conductor cubrió el costo de la reparación de la camioneta afectada, además de pagar la multa correspondiente.