Conductor escapa tras accidente en Monclova: impacta portón

MONCLOVA, Coah.- Un conductor que presuntamente circulaba a exceso de velocidad terminó impactándose contra el portón eléctrico de un domicilio de la colonia Jardines del Valle y posteriormente escapó.

El accidente ocurrió cerca de las 2:00 horas sobre la calle Río Pánuco, a la altura del cruce con Río Aguanaval, frente al domicilio marcado con el número 1718.

De acuerdo con los primeros reportes, el responsable conducía un Chevrolet Aveo color arena y avanzaba por Río Pánuco cuando perdió el control antes de llegar a la intersección. La unidad salió de su trayectoria y terminó estrellándose contra el portón eléctrico de la vivienda, provocándole daños materiales de consideración.

Después del impacto, el conductor realizó una maniobra en reversa y, en lugar de permanecer en el sitio, aceleró para escapar.

El propietario del inmueble solicitó la intervención de las autoridades, quienes acudieron para tomar conocimiento y comenzar con las investigaciones.

Durante las diligencias fueron revisadas cámaras de seguridad instaladas en domicilios cercanos, cuyas grabaciones permitieron observar el momento en que el Aveo circulaba a velocidad considerable antes de impactarse contra la propiedad.

Pese al operativo implementado en los alrededores, los oficiales no lograron localizar al conductor responsable.

El afectado fue orientado para acudir ante el Ministerio Público y presentar la denuncia correspondiente, con el objetivo de que el responsable sea identificado y responda por los daños ocasionados.