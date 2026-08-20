Choque en Monclova deja daños materiales y una mujer herida

MONCLOVA, COAH.- Una mujer lesionada y considerables daños materiales dejó un fuerte choque ocurrido la tarde de este jueves en un crucero de la colonia Otilio Montaño que carece de señalamientos gráficos.

El accidente ocurrió en el cruce de las calles 10 y 3, donde Amador Gámez, de 56 años, conducía un Nissan Sentra gris por la calle 10 y presuntamente se atravesó al paso de un Honda Accord negro.

El Honda era conducido por Alexis Santillana, de 20 años, quien circulaba por la calle 5 y no logró evitar el impacto, por lo que se estrelló contra la parte posterior izquierda del Sentra.

Vecinos del sector señalaron que, aunque el crucero no cuenta con señalamiento de alto, quienes circulan por la calle 10 deben realizar dicha maniobra antes de incorporarse a la calle 3.

El punto de impacto alcanzó precisamente el área donde viajaba María Gámez, de 59 años, hermana del conductor del Sentra, quien sufrió una fuerte crisis nerviosa tras el encontronazo en el que el Sentra quedó varado en sentido contrario.

La mujer fue trasladada a la Clínica 84 del IMSS a bordo de un vehículo particular, mientras vecinos y testigos solicitaron la intervención de los cuerpos de emergencia.

Paramédicos de Cruz Roja Mexicana también acudieron al lugar para valorar a una joven que viajaba en el Honda, quien por fortuna solo presentó algunos golpes.

Oficiales del Departamento de Control de Accidentes tomaron conocimiento del percance y realizaron el peritaje correspondiente para establecer cómo ocurrió el choque y deslindar responsabilidades.

Posteriormente, los involucrados fueron trasladados a las instalaciones de la Comandancia Municipal, donde buscarían llegar a un acuerdo para cubrir los daños materiales y las lesiones de la pasajera.