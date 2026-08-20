Adolescente en Monclova ingiere medicamento controlado y recibe atención médica

MONCLOVA, COAH.- Una adolescente de 17 años recibió atención médica oportuna luego de que sus familiares detectaron que había ingerido medicamento controlado y la trasladaron de inmediato a la clínica del ISSSTE.

La menor ingresó durante la tarde de ayer al nosocomio, donde quedó bajo cuidado del personal médico para recibir la atención correspondiente.

Al conocer lo ocurrido, los especialistas notificaron a las autoridades, quienes acudieron al hospital para tomar conocimiento del caso y entrevistarse con los familiares de la adolescente.

Hasta el momento no se han dado a conocer las circunstancias que llevaron a la menor a atravesar por esta crisis.

Los oficiales orientaron a la familia sobre la importancia de brindar acompañamiento a la adolescente y buscar apoyo profesional, con el propósito de proteger su bienestar y prevenir que vuelva a presentarse una situación similar.