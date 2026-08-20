Mujer provoca choque por alcance en Monclova

MONCLOVA, COAH.- Por no extremar precauciones y no guardar la distancia necesaria, una conductora protagonizó un choque por alcance que dejó severamente dañado un automóvil en calles de la colonia Guadalupe.

El accidente ocurrió la tarde de este jueves sobre la calle Ciudad Victoria, donde Ana Garza conducía una camioneta MG One gris.

Al encontrarse a escasos metros del cruce con la calle Uruguay, la conductora no midió correctamente su distancia y terminó impactándose contra la parte posterior de un Chevrolet Aveo azul, conducido por María Quintanilla, de 71 años.

Debido a la fuerza del golpe, el Aveo resultó con los mayores daños, mientras que ambas unidades quedaron detenidas sobre la vialidad.

Las involucradas solicitaron la intervención de las autoridades, por lo que oficiales del Departamento de Control de Accidentes acudieron para tomar conocimiento y realizar el peritaje correspondiente para determinar responsabilidades.

Posteriormente, la presunta responsable, mediante su compañía aseguradora, buscaría llegar a un acuerdo con la afectada para cubrir los daños ocasionados y evitar que el caso fuera turnado a otras instancias.