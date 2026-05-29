Menor se lesiona tras caída en alberca en Monclova

MONCLOVA COAH.- La tranquilidad de una convivencia familiar terminó entre gritos y preocupación la noche del jueves, luego de que un menor de apenas siete años resultara lesionado al sufrir una aparatosa caída dentro de una quinta ubicada en la colonia Cañada.

El accidente ocurrió minutos antes de las 22:30 horas, cuando la reunión estaba por concluir y varios asistentes comenzaban a retirarse del lugar. De acuerdo con los primeros reportes, el pequeño caminaba con traje de baño cerca del borde de la alberca cuando repentinamente resbaló y cayó de rodillas contra el filo de concreto.

El golpe le provocó dos heridas cortantes en ambas piernas, generando abundante sangrado y momentos de angustia entre los familiares, quienes rápidamente corrieron para auxiliarlo mientras otros solicitaban apoyo al sistema de emergencias.

Paramédicos de la Cruz Roja arribaron en cuestión de minutos a la quinta y brindaron atención prehospitalaria al menor. Tras estabilizarlo en el lugar, procedieron a trasladarlo al hospital Amparo Pape, donde quedó internado bajo observación médica y atención especializada.

Elementos de autoridades municipales también acudieron para tomar conocimiento de lo sucedido y confirmar que las lesiones no representaban un riesgo mayor para la vida del pequeño.

Lo que comenzó como una noche de convivencia terminó marcado por el susto y la tensión entre los asistentes, quienes permanecieron atentos al estado de salud del niño.

El incidente volvió a evidenciar el peligro que representan las superficies mojadas y las zonas cercanas a albercas cuando no se extreman medidas de precaución, principalmente en reuniones donde hay menores de edad.