Apoya en accidente guardia nacional

Una presunta imprudencia al volante terminó en un fuerte encontronazo entre dos vehículos en uno de los cruceros más transitados de Monclova.

Elementos de la Guardia Nacional fueron los primeros en brindar apoyo mientras arribaban las autoridades viales. JAIME GUERRERO/LA VOZ.

MONCLOVA COAH.-Un aparatoso accidente automovilístico registrado la tarde de ayer en el cruce de la avenida Las Granjas y el bulevar Harold R. Pape movilizó a corporaciones de seguridad y cuerpos de auxilio, luego de que un conductor presuntamente ignorara la luz roja del semáforo y provocara una fuerte colisión.

De acuerdo con la información recabada en el lugar, el percance ocurrió cuando Ángel Daniel Salazar, de 34 años de edad y con domicilio en la colonia El Pueblo, conducía una camioneta Dodge Journey color negro sobre la avenida Las Granjas.

Las primeras investigaciones señalan que el conductor circulaba a una velocidad considerable y, al llegar al cruce con el bulevar Harold R. Pape, no respetó la señal de alto marcada por el semáforo, invadiendo la vía de preferencia.

En ese momento transitaba sobre el bulevar Harold R. Pape un automóvil Toyota Yaris color gris, conducido por Federico Romo Mesa, de 52 años, quien avanzaba con preferencia de paso y no logró evitar el impacto.

La colisión fue de consideración y dejó severos daños materiales en ambas unidades, generando además afectaciones temporales a la circulación vehicular en uno de los principales corredores de la ciudad.

Elementos de la Guardia Nacional que patrullaban por la zona fueron testigos del accidente y de inmediato detuvieron su marcha para brindar apoyo y resguardar el área, evitando riesgos adicionales para otros automovilistas.

Minutos después arribaron oficiales del Departamento de Control de Accidentes de Seguridad Pública Municipal, quienes tomaron conocimiento de los hechos, realizaron el peritaje correspondiente y procedieron con el deslinde de responsabilidades para determinar oficialmente las causas del percance.