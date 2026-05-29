Detienen a Jesús Alejandro N por robo de tarjetas en Frontera

FRONTERA COAH. - Por el delito de robo y presunto uso indebido de tarjetas bancarias, un sujeto identificado como Jesús Alejandro N fue detenido por elementos de Seguridad Pública Municipal y posteriormente consignado ante el Ministerio Público durante la tarde de ayer.

De acuerdo con la información recabada, el individuo fue señalado de sustraer tarjetas bancarias para posteriormente acudir a diversas tiendas de conveniencia, donde realizó la compra de distintos artículos utilizando los plásticos reportados como robados.

La movilización policial se activó tras recibirse el reporte de los hechos, lo que permitió a los oficiales iniciar la búsqueda del presunto responsable. Minutos después, los uniformados lograron ubicarlo en calles de la colonia Occidental, donde fue interceptado cuando aún llevaba consigo diversos objetos presuntamente adquiridos mediante las transacciones ilegales.

Tras ser sometido a una revisión y al no poder acreditar la procedencia de los artículos ni el uso legítimo de las tarjetas bancarias, los agentes procedieron con su aseguramiento y traslado a las instalaciones de la corporación municipal.

Una vez que se integraron los primeros datos y evidencias relacionadas con el caso, Jesús Alejandro N fue puesto a disposición del Ministerio Público, autoridad encargada de continuar con las investigaciones correspondientes y determinar su situación jurídica.

Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para reportar de manera inmediata cualquier robo o uso indebido de tarjetas bancarias, ya que la pronta denuncia permite actuar con mayor rapidez y facilita la localización de los presuntos responsables.