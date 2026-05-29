Detienen a hombre por robo a Ferromex en Frontera

FRONTERA COAH. - La estrategia de vigilancia aérea implementada por el Departamento de Seguridad Pública de Frontera permitió la captura de dos presuntos responsables de robo en perjuicio de la empresa ferroviaria Ferromex, luego de ser detectados en plena acción sobre las vías del tren.

Los hechos se registraron durante la tarde de ayer, cuando oficiales realizaban labores de inteligencia mediante el uso de drones en los patios ferroviarios que colindan con diversos sectores del municipio. Durante el recorrido aéreo, los agentes observaron a dos sujetos manipulando mercancía en uno de los vagones que circulaban por las vías férreas.

Tras confirmar la situación, los uniformados desplegaron un operativo sorpresa y se dirigieron al lugar para interceptar a los sospechosos. Al llegar, lograron la detención de quienes fueron identificados como Edgar Jaseth Muñoz y Alejandro N., mismos que presuntamente estaban sustrayendo cuatro lavadoras de un vagón propiedad de Ferromex.

La mercancía fue asegurada en el lugar, mientras que ambos detenidos fueron sometidos y trasladados a las instalaciones correspondientes para la integración de la carpeta de investigación.

De acuerdo con el informe oficial, los dos imputados fueron puestos a disposición del Ministerio Público del Fuero Común por el delito de robo, en perjuicio de la empresa ferroviaria, autoridad que determinará su situación legal en las próximas horas.

La intervención oportuna de los elementos municipales, apoyados con tecnología aérea, permitió recuperar la mercancía y evitar que fuera retirada de los patios ferroviarios.