Accidente en Ocampo causa congestión vial en Monclova durante hora escolar

La falta de distancia entre vehículos provocó un choque por alcance la mañana de este jueves sobre la calle Ocampo, a la altura del bulevar Harold R. Pape. El percance dejó daños materiales de consideración y congestionamiento vial en plena hora de ingreso escolar.

La imprudencia al volante y la falta de precaución volvieron a quedar evidenciadas la mañana de este jueves, luego de que un choque por alcance registrado sobre una de las principales arterias de Monclova movilizara a autoridades municipales y provocara un importante caos vial en plena hora pico.

El accidente ocurrió alrededor de las ocho de la mañana sobre la calle Ocampo, justo al llegar al cruce con el bulevar Harold R. Pape, sector caracterizado por el intenso tráfico vehicular que diariamente se concentra debido al ingreso de estudiantes a planteles educativos cercanos.

De acuerdo con el reporte oficial, un automóvil Nissan Sentra color blanco circulaba por la mencionada vialidad cuando su conductor redujo la velocidad e incluso detuvo momentáneamente la marcha ante la carga vehicular que se presentaba en ese momento.

Sin embargo, detrás de la unidad viajaba una camioneta Chevrolet Tornado color blanco cuyo conductor no logró frenar a tiempo debido a que no conservaba la distancia adecuada entre vehículos, terminando por impactarse violentamente contra la parte trasera del sedán.

El encontronazo dejó daños materiales de consideración en ambas unidades, aunque por fortuna no se reportaron personas lesionadas. Testigos señalaron que el accidente ocurrió en medio de la circulación de padres de familia que transitaban por el sector tras dejar a sus hijos en una escuela primaria cercana, situación que agravó el congestionamiento vehicular durante varios minutos.

Elementos municipales acudieron rápidamente al sitio para controlar la circulación, realizar el peritaje correspondiente y deslindar responsabilidades. Tras revisar la mecánica del accidente, las autoridades señalaron una presunta responsabilidad contra el conductor de la camioneta, además de iniciar el proceso para lograr un acuerdo sobre la reparación de los daños ocasionados.