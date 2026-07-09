Accidente de motocicleta moviliza a la Cruz Roja en Monclova

MONCLOVA, COAH.- Un reporte sobre un presunto accidente de motocicleta movilizó a corporaciones de auxilio la noche del miércoles en la colonia Obrera Segundo Sector; sin embargo, al llegar al lugar, los cuerpos de emergencia no encontraron a los supuestos involucrados ni evidencias del percance.

La llamada de auxilio ingresó alrededor de las 22:20 horas al Sistema Estatal de Emergencias 911, donde una mujer informó que dos hombres habían caído de una motocicleta y permanecían tendidos sobre el pavimento en el cruce de la avenida Sidermex y la calle Pedro Anaya, frente al negocio Pollos Tomy.

En respuesta al reporte, paramédicos de la Cruz Roja Mexicana y oficiales del Departamento de Control de Accidentes se trasladaron de inmediato al sitio con la intención de brindar atención médica y tomar conocimiento de los hechos.

No obstante, al arribar encontraron la vialidad completamente despejada. Tras recorrer la zona y entrevistar a personas que se encontraban en los alrededores, no fue posible localizar a los presuntos motociclistas, tampoco la unidad en la que viajaban ni indicios de un accidente reciente.

De manera preliminar se presume que los ocupantes de la motocicleta abandonaron el lugar antes del arribo de los servicios de emergencia, por lo que se desconoce si presentaban lesiones o qué fue lo que realmente ocurrió.

Al no existir personas lesionadas ni elementos que permitieran confirmar el percance, los socorristas y oficiales concluyeron la atención del reporte y regresaron a sus respectivas bases.