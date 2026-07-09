Choque por alcance en Monclova genera daños materiales

MONCLOVA, COAH.- Un choque por alcance entre tres vehículos generó una intensa movilización de autoridades viales la tarde de este jueves en uno de los cruceros más transitados de la ciudad, dejando únicamente cuantiosos daños materiales.

El accidente se registró alrededor de las 15:00 horas en el cruce del bulevar Harold R. Pape con el bulevar Benito Juárez, donde participaron un automóvil KIA color guindo, una camioneta Mercedes-Benz color blanco y una Chevrolet Suburban color gris.

De acuerdo con los primeros informes, el conductor del KIA no guardó la distancia de seguridad ni extremó precauciones, por lo que terminó impactando la parte posterior de la camioneta Mercedes-Benz, la cual salió proyectada hacia el frente y golpeó a la Chevrolet Suburban.

Tras la colisión, los tres conductores retiraron sus unidades de la circulación para evitar afectar el flujo vehicular y solicitaron la intervención de oficiales del Departamento de Control de Accidentes.

Los peritos realizaron el croquis correspondiente y determinaron la mecánica del percance para deslindar responsabilidades, mientras los ajustadores de las compañías aseguradoras dialogaban con los involucrados.

Finalmente, las partes lograron llegar a un acuerdo para la reparación de los daños, por lo que no fue necesario poner el caso a disposición de otra autoridad.