Movilización policiaca en Monclova tras riña que dejó un herido

MONCLOVA, COAH.- Un altercado entre dos hombres terminó con uno de ellos lesionado por un arma blanca la noche del miércoles en la colonia Obrera Sur Tercer Sector, lo que originó una intensa movilización de corporaciones policiacas en busca del responsable.

Los hechos fueron reportados alrededor de las 23:30 horas al Sistema Estatal de Emergencias 911, luego de que una mujer solicitara ayuda al informar que su esposo había sido herido durante una riña.

La agresión ocurrió en el cruce de las calles Jorge Engel y Mártires de Chicago, a un costado del plantel Cecytec. Sin embargo, cuando los elementos de la Policía Municipal arribaron al sitio, el lesionado ya había sido trasladado por familiares a la Clínica 84 del IMSS para recibir atención médica.

Debido al estado de crisis en que se encontraba la reportante, los oficiales obtuvieron pocos datos sobre lo sucedido, por lo que posteriormente acudieron al hospital para entrevistarse con la víctima y conocer la mecánica de la agresión, así como la identidad del presunto responsable.

Personal médico informó que el hombre presentaba una herida superficial ocasionada por un objeto punzocortante, por lo que su estado de salud fue reportado como estable y fuera de peligro.

Con la información recabada, los elementos de Seguridad Pública implementaron un operativo de búsqueda en calles de la colonia y sectores aledaños, aunque no fue posible localizar al agresor.

Finalmente, las autoridades orientaron al afectado para que acudiera ante el Ministerio Público a formalizar la denuncia correspondiente, mientras la Fiscalía General del Estado continuará con las investigaciones para esclarecer el ataque.