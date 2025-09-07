Choque entre motocicleta y auto deja herido al motociclista en Monclova

MONCLOVA, COAH. – Un hombre que se dirigía a su trabajo en motocicleta sufrió diversas lesiones y fracturas luego de estrellarse contra un automóvil cuyo conductor omitió una señal de alto, provocando que la motocicleta se impactara contra el vehículo en calles de la colonia Guadalupe.

El accidente ocurrió alrededor de las 10:00 horas de este sábado, en el cruce de las calles Mérida y Bogotá.

Según los informes, el conductor de un Chevrolet Aveo, identificado como Jesús Miguel Navarro Carrizales, de 32 años, se dirigía a entregar barras de hielo en un Chevrolet Aveo, de color rojo.

Al intentar cruzar sin detenerse en la señal de alto, se atravesó en el paso del motociclista, quien viajaba por la calle Bogotá.

El motociclista, Víctor de Jesús García Velasco, de 32 años y vecino de la colonia Progreso, no pudo evitar el choque y terminó impactándose contra el auto.

Tras el impacto, el motociclista cayó al suelo, quejándose de fuertes dolores en la cadera y presentando posibles fracturas.

Testigos del accidente, que observaron la escena, llamaron rápidamente al número de emergencias 911 para solicitar asistencia médica.

Paramédicos de Cruz Roja Mexicana arribaron al lugar y, tras brindarle atención prehospitalaria, trasladaron al lesionado a la Clínica 7 del IMSS para una evaluación más detallada.

El conductor del Chevrolet Aveo, quien se dirigía a entregar hielo, manifestó que no se había percatado de la motocicleta, aunque la omisión de la señal de alto fue evidente.

Las autoridades de peritaje llegaron al lugar para tomar conocimiento de los hechos y determinar las responsabilidades. Los daños materiales fueron evidentes tanto en el vehículo como en la motocicleta, siendo ambos vehículos asegurados y enviados al corralón.

Mientras tanto, las barras de hielo que transportaba el vehículo fueron retiradas de la cajuela, ya que comenzaron a derretirse por el impacto. Se informó que el conductor del Aveo trataría de llegar a un acuerdo con el afectado para cubrir los daños y gastos médicos.