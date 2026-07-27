Accidente en Monclova: Motociclista choca contra camioneta en bulevar Harold R. Pape

MONCLOVA, COAH. - La falta de precaución y de distancia de seguridad por parte de un motociclista provocó un accidente por alcance la tarde del lunes sobre el bulevar Harold R. Pape, en la parte alta del puente del IMSS de la Clínica 7.

El percance ocurrió en medio del intenso flujo vehicular que se registraba sobre una de las principales arterias de la ciudad, situación que generó un congestionamiento en el puente.

De acuerdo con la información disponible, una camioneta Ford Lobo, de color blanco, disminuyó su velocidad debido al tráfico. Sin embargo, el joven motociclista no alcanzó a frenar a tiempo ni conservó la distancia necesaria, por lo que terminó impactándose contra la parte trasera de la unidad.

Tras el choque, automovilistas solicitaron apoyo a los cuerpos de emergencia. Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al sitio para brindar atención prehospitalaria al conductor de la motocicleta y valorar las lesiones que presentaba.

Al lugar también arribaron oficiales de Control de Accidentes, quienes realizaron el peritaje correspondiente, recabaron evidencias y tomaron conocimiento de los hechos para determinar las circunstancias del percance y deslindar responsabilidades.

El incidente ocasionó afectaciones momentáneas a la circulación mientras los cuerpos de auxilio atendían al lesionado y las autoridades efectuaban las diligencias necesarias para retirar las unidades involucradas y restablecer el tránsito en la zona.