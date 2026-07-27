Lo agreden al salir de cantina

MONCLOVA, COAH.– Con diversas lesiones en el rostro terminó un hombre que presuntamente fue atacado por varios individuos al salir de una cantina ubicada en la Zona Centro, lo que provocó la movilización de elementos de la Policía Municipal y paramédicos de la Cruz Roja Mexicana.

Los hechos se registraron durante la noche del domingo sobre el cruce de las calles De la Fuente y Guerrero, donde automovilistas reportaron al Sistema de Estatal de Emergencias la presencia de un hombre escandalizando en la vía pública.

Al arribar, los oficiales descubrieron que el individuo se encontraba herido y bajo los influjos del alcohol, por lo que al observar que presentaba abundante sangrado, principalmente en la nariz y el rostro, solicitaron el apoyo de los cuerpos de auxilio.

Paramédicos de la Cruz Roja brindaron atención prehospitalaria al lesionado, identificado únicamente como Jorge, quien comentó que recordaba muy poco de lo sucedido debido al estado en que se encontraba, aunque alcanzó a mencionar que fue golpeado por varios sujetos cuando abandonaba una taberna cercana al lugar.

Tras estabilizarlo, los socorristas lo trasladaron al Hospital General Amparo Pape de Benavides, donde quedó bajo observación médica y recibió atención especializada por las heridas que presentaba.

Elementos de la Policía Municipal tomaron conocimiento de los hechos, mientras que hasta el momento no se reportó la detención de los presuntos agresores.