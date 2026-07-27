Le pega camioneta y choca con torre de alta tensión

FRONTERA, COAH.– Una pareja resultó lesionada luego de un aparatoso accidente registrado la tarde de este lunes sobre el Libramiento Carlos Salinas de Gortari, donde una camioneta que transportaba una cuadrilla de trabajadores impactó lateralmente el automóvil en el que viajaban, provocando que la conductora perdiera el control y terminara fuera de la carretera, atorada entre una torre de alta tensión y una retenida de la CFE.

El percance ocurrió a la altura del kilómetro 5, cerca de la Quinta La Chula. De acuerdo con las primeras investigaciones, Luis Eduardo Castillo, de 18 años, conducía una camioneta Dodge RAM en la que trasladaba a varios trabajadores cuando, por causas que serían determinadas mediante el peritaje, golpeó en un costado a un Honda Civic gris.

El automóvil era conducido por Izamari Vázquez Sánchez, de 33 años, quien se dirigía a su domicilio en la colonia Obrera Sur. Tras el impacto, perdió el control del volante, salió estrepitosamente de la carpeta asfáltica, volcó y terminó atrapada entre una torre de alta tensión y la retenida de un poste de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Automovilistas que presenciaron el accidente solicitaron apoyo al Sistema Estatal de Emergencias 911, movilizando a paramédicos del Cuerpo de Bomberos, quienes brindaron atención prehospitalaria a la conductora y a su acompañante.

Ambos fueron trasladados a la Clínica 84 del Instituto Mexicano del Seguro Social para recibir atención médica, mientras que su estado de salud fue reportado como estable.

El conductor de la Dodge RAM permaneció en el lugar del accidente y colaboró con las autoridades. Elementos de la Policía Estatal de Coahuila realizaron el peritaje correspondiente para establecer la mecánica del choque y deslindar responsabilidades, mientras una grúa retiró el Honda Civic, que terminó con severos daños materiales.