Operador evita tragedia al incendiarse camión

MONCLOVA, COAH.— La rápida reacción del operador de un camión de transporte de personal evitó que un incendio registrado la tarde de este lunes dejara personas lesionadas, luego de que 30 trabajadores fueran evacuados de la unidad en el primer cuadro de la ciudad.

El incidente ocurrió alrededor de las 18:30 horas, cuando Jorge Alberto Díaz García conducía un camión Mercedes-Benz de la empresa SESA, identificado con el número económico 2297, tras recoger a empleados de la empresa Yura al concluir el turno matutino.

De acuerdo con la información recabada, mientras circulaba sobre la calle Juárez, antes de llegar al cruce con Progreso, el operador escuchó un fuerte estallido proveniente del compartimiento del motor. Instantes después comenzó a salir una densa columna de humo, seguida por llamas que se propagaron en la parte frontal de la unidad.

Ante la emergencia, Jorge Alberto Díaz García detuvo el vehículo de inmediato y abrió las puertas para evacuar a los pasajeros. Mediante instrucciones precisas logró que los 30 trabajadores descendieran de forma ordenada, evitando una situación de pánico. Ninguno de los ocupantes resultó lesionado.

Una vez que confirmó que el camión estaba vacío, el conductor utilizó un extintor para contener el fuego. En un primer momento combatió las llamas desde el tablero y posteriormente abrió el cofre para sofocar el incendio directamente, mientras se solicitaba el apoyo de los cuerpos de emergencia.

Minutos después arribaron elementos del Departamento de Bomberos, quienes realizaron las maniobras necesarias para extinguir completamente el fuego y efectuar labores de enfriamiento, con el fin de eliminar cualquier riesgo de reignición.

De manera preliminar, las autoridades señalaron que el incendio habría sido provocado por un cortocircuito en el sistema eléctrico del motor, presuntamente originado por un cable que hizo tierra.

El siniestro dejó únicamente daños materiales. La intervención inmediata del operador y la evacuación oportuna evitaron consecuencias mayores para los trabajadores que viajaban en la unidad.