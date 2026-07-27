Mujer rescatada tras volcadura en carretera 57: Escobedo

ESTACIÓN HERMANAS, MPO. DE ESCOBEDO, COAH.– Una mujer fue rescatada por elementos del Grupo de Reacción Especial de Coahuila (GREC) luego de quedar atrapada dentro de su automóvil tras sufrir una aparatosa volcadura la tarde de este lunes sobre la carretera federal número 57, la tarde del lunes.

El accidente ocurrió cuando la conductora, quien viajaba de San Antonio con destino a Monclova, sufrió el estallido de uno de los neumáticos de su Chevrolet Aveo color blanco, lo que provocó que perdiera el control del volante, saliera de la carpeta asfáltica y diera varias volteretas hasta terminar recostada sobre su costado izquierdo, en medio de la carretera.

Los primeros en llegar fueron elementos del GREC, quienes circulaban por el lugar al momento del percance. Al percatarse de que la mujer permanecía atrapada dentro de la unidad, solicitaron el apoyo del Sistema Estatal de Emergencias 911 y comenzaron las maniobras para auxiliarla.

Minutos después arribaron paramédicos de Protección Civil y Bomberos de Escobedo, quienes, junto con los elementos del GREC, rompieron el parabrisas del vehículo para poder liberar a la conductora, ya que las puertas habían quedado bloqueadas tras la volcadura.

Una vez fuera del automóvil, la mujer fue valorada por los socorristas, quienes confirmaron que presentaba diversos golpes, aunque ninguno ponía en riesgo su vida. Sin embargo, fue trasladada al Hospital de Cruz Roja Mexicana en Monclova, donde quedó en manos de los especialistas.

Elementos de la Guardia Nacional, División Caminos, se hicieron cargo del peritaje para establecer la mecánica del accidente, mientras una grúa retiró el vehículo dañado y restableció la circulación en ese tramo de la carretera federal.