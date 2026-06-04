Bomberos controlan incendio en Frontera: vecinos alarmados

FRONTERA, COAH.- Una intensa movilización de elementos del Departamento de Bomberos se registró la noche de este miércoles en la colonia Regidores, luego que vecinos reportaron un supuesto incendio de casa habitación al observar una densa columna de humo elevándose sobre el sector.

El reporte generó preocupación entre los habitantes de la zona, quienes temían que alguna vivienda estuviera siendo consumida por las llamas, por lo que de inmediato solicitaron la intervención de los cuerpos de emergencia.

Los vulcanos se trasladaron con rapidez hasta el cruce de las calles Alberto Solís y Rogelio Moncada, donde localizaron el origen del humo. Sin embargo, al arribar descubrieron que no se trataba de una casa incendiándose, sino de fuego concentrado en el patio de una quinta.

En el lugar se consumían diversos desechos y tablones de madera acumulados dentro del predio, situación que provocó una gran cantidad de humo visible desde distintos puntos de la colonia y que originó el reporte ciudadano.

El velador del inmueble fue localizado por las autoridades y manifestó que momentos antes todo se encontraba en aparente normalidad, por lo que se llevó una sorpresa al percatarse de que el fuego avanzaba entre la basura y la madera almacenada.

Aunque se desconocen las causas exactas del siniestro, no se descartó que alguna persona pudiera haber arrojado un objeto encendido desde el exterior del predio, provocando la combustión del material acumulado.

Elementos del Cuerpo de Bomberos realizaron labores de enfriamiento y sofocación para evitar que las llamas se extendieran a otras áreas de la propiedad o alcanzaran inmuebles cercanos.

Tras varios minutos de trabajo, la situación fue controlada por completo y el riesgo quedó eliminado. Afortunadamente no se reportaron personas lesionadas ni daños estructurales, quedando el incidente únicamente en una fuerte movilización de los cuerpos de emergencia y un susto para los vecinos de la colonia Regidores.