Conductor provoca accidente en Monclova tras lluvia intensa

MONCLOVA, COAH.- La lluvia que cayó la tarde de este jueves volvió a convertirse en el peor enemigo de los automovilistas y provocó una aparatosa carambola de tres vehículos sobre el bulevar Harold R. Pape, dejando personas con golpes leves, cuantiosos daños materiales y un importante caos vial.

El accidente se registró alrededor de las 17:40 horas cerca del cruce con la calle General Bravo, donde el conductor de una camioneta Nissan NP300 color rojo, identificado como Jorge García, no logró detener su marcha a tiempo al aproximarse a la circulación detenida por el tráfico y el pavimento mojado.

La falta de distancia de seguridad terminó pasándole factura al conductor, quien impactó violentamente la parte trasera de un Nissan Versa color blanco conducido por María Cárdenas. Tras el primer golpe, el Versa salió proyectado hacia adelante y terminó chocando contra un Dodge Attitude color rojo que era manejado por Carlos Ortiz, originándose así una carambola que bloqueó parcialmente los carriles de circulación del principal bulevar de la ciudad.

El fuerte estruendo alertó a otros automovilistas que circulaban por el sector, mientras los involucrados descendían de sus unidades para evaluar los daños y solicitar apoyo a los cuerpos de emergencia. Paramédicos de Cruz Roja Mexicana acudieron rápidamente al lugar para valorar a los ocupantes de los tres vehículos, quienes presentaban diversas molestias físicas derivadas del impacto. Afortunadamente, ninguno de los lesionados requirió traslado hospitalario.

Por su parte, elementos del Departamento de Control de Accidentes realizaron el peritaje correspondiente para determinar responsabilidades y coordinar el retiro de las unidades dañadas, las cuales permanecieron varios minutos obstruyendo la circulación y provocando largas filas de vehículos. Una vez concluidas las diligencias en el lugar, los conductores fueron trasladados a las instalaciones de la Comandancia Municipal, donde buscarían llegar a un acuerdo para la reparación de los daños ocasionados por el percance.