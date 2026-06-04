Roberto Torres niega vínculos con centro de rehabilitación en Frontera

MONCLOVA, COAH.- En medio de la polémica generada por las denuncias y señalamientos relacionados con un centro de rehabilitación del municipio de Frontera, el inspector Roberto Torres, mejor conocido como "Sky", salió públicamente a rechazar cualquier vínculo con dicho establecimiento y aseguró que no tiene participación alguna en sus operaciones.

A través de un posicionamiento oficial, el elemento adscrito a la Fiscalía General del Estado de Coahuila negó de manera categórica las versiones difundidas en distintos espacios informativos y redes sociales que lo señalan como propietario, socio o colaborador del centro de rehabilitación que actualmente se encuentra bajo el scrutinio público.

El funcionario sostuvo que no mantiene relación administrativa, financiera ni operativa con el lugar, por lo que calificó los señalamientos en su contra como información sin sustento.

Torres precisó que no forma parte de la estructura del establecimiento bajo ninguna modalidad y enfatizó que tampoco existe algún nexo que lo vincule con los hechos que han provocado indignación y debate entre la ciudadanía durante los últimos días.

En su mensaje, el inspector reiteró que su labor dentro de la Fiscalía se ha desarrollado bajo los principios de legalidad y respeto a los derechos humanos, destacando que cualquier situación relacionada con personas vulnerables o menores de edad debe ser atendida con seriedad y apego a la ley.

Asimismo, manifestó estar dispuesto a colaborar con las autoridades competentes en caso de que sea requerida alguna aclaración o información relacionada con su persona, asegurando que no tiene inconveniente en someterse a cualquier procedimiento que contribuya al esclarecimiento de los hechos.

El agente estatal también expresó solidaridad hacia la joven denunciante y su familia, señalando que merecen acompañamiento institucional y que las investigaciones deben desarrollarse de manera objetiva para garantizar justicia y transparencia.

Mientras tanto, las autoridades continúan con las indagatorias correspondientes para determinar posibles responsabilidades derivadas de las denuncias presentadas, en tanto Roberto Torres insistió en que confía plenamente en que las investigaciones permitirán esclarecer la situación y deslindar cualquier señalamiento infundado.