Motociclista resulta herido tras choque en Monclova

MONCLOVA, COAH.- Un motociclista resultó con múltiples golpes tras verse involucrado en un accidente vial registrado la mañana de ayer sobre la avenida Acereros, luego de que una conductora presuntamente ignorara un señalamiento de alto e invadiera su trayectoria.

El percance ocurrió alrededor de las 11:00 horas, cuando un joven que circulaba a bordo de una motocicleta con dirección al norte transitaba sobre dicha vialidad, considerada de preferencia, avanzando con normalidad hasta llegar al cruce con la calle Acapulco.

De acuerdo con los primeros reportes, en ese punto el conductor de un vehículo Dodge Avenger color gris, conducido por Beatriz Garza Moreno, ingresó de manera intempestiva al cruce sin respetar el señalamiento gráfico de alto, cortándole la circulación al motociclista.

Debido a la cercanía entre ambos vehículos, el motociclista no logró frenar a tiempo y terminó impactándose contra el automóvil, para posteriormente salir proyectado y caer sobre el pavimento, resultando con diversas contusiones.

Tras el accidente, el lesionado logró incorporarse por sus propios medios y, pese a las molestias físicas, decidió retirarse del lugar antes del arribo de los cuerpos de auxilio y autoridades de tránsito, continuando su camino.

Elementos de Control de Accidentes acudieron al sitio para tomar conocimiento de los hechos y llevar a cabo el peritaje correspondiente. Tras analizar la dinámica del choque, se determinó como probable responsable a la conductora del automóvil, al no respetar el señalamiento de alto.

Las autoridades procedieron a realizar las diligencias correspondientes, incluyendo el aseguramiento de la unidad involucrada, mientras se deslindan responsabilidades por los daños ocasionados en el percance.