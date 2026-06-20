Motociclista muere tras brutal choque en la carretera Saltillo-Monclova

RAMOS ARIZPE, COAH.- Un motociclista perdió la vida la mañana de este sábado luego de verse involucrado en un aparatoso accidente sobre la carretera federal 57, en el tramo Saltillo-Monclova, dentro del municipio de Ramos Arizpe.

Los hechos ocurrieron a la altura del kilómetro 3, donde, de acuerdo con los primeros reportes de las autoridades, el conductor de un automóvil Chevrolet que circulaba con dirección a Monclova habría efectuado una maniobra de retorno en un punto no autorizado, invadiendo el carril por el que transitaba la motocicleta.

La acción presuntamente le cortó la circulación al motociclista, un hombre de entre 25 y 30 años de edad, quien no logró evitar la colisión y terminó impactándose contra el vehículo.

Tras el fuerte choque, la víctima salió proyectada varios metros sobre la carpeta asfáltica. Aunque portaba casco de seguridad, este quedó severamente destruido debido a la fuerza del impacto, lo que evidencia la magnitud del percance.

Detalles confirmados

Paramédicos del Cuerpo de Bomberos de Ramos Arizpe acudieron al lugar para brindar auxilio al lesionado; sin embargo, al realizar la valoración correspondiente confirmaron que ya no presentaba signos vitales.

Elementos de diversas corporaciones de seguridad procedieron al acordonamiento de la zona para facilitar las labores periciales y evitar riesgos a otros automovilistas que transitaban por la vía federal.

Acciones de la autoridad

Personal de la Fiscalía General del Estado llevó a cabo el levantamiento de evidencias y las diligencias de campo necesarias para esclarecer las circunstancias del accidente y deslindar responsabilidades.

Finalmente, el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo), donde se le practicará la necropsia de ley y se realizarán los procedimientos para su identificación oficial.