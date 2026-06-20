Investigan dos hallazgos de personas sin vida en Saltillo y Ramos Arizpe

SALTILLO, COAH.- La Fiscalía General del Estado abrió investigaciones por separado tras el hallazgo de dos hombres sin vida durante la mañana de este sábado en hechos ocurridos en Saltillo y Ramos Arizpe, movilizando a corporaciones de seguridad y servicios periciales en ambos municipios.

El primero de los casos se registró en la colonia Lomas del Bosque, en Saltillo, donde un hombre de aproximadamente 35 años fue localizado sin vida dentro de una vivienda ubicada sobre la calle Laureles, entre Naranjos y Hugo Castellanos.

De acuerdo con los reportes preliminares, cerca de las 7:00 de la mañana, el propietario del inmueble llegó al domicilio y encontró a una persona con visibles huellas de violencia en el interior de la casa, por lo que de inmediato solicitó apoyo a través del sistema de emergencias 911.

Paramédicos y elementos de seguridad acudieron al lugar, pero al revisar a la víctima confirmaron que ya había fallecido.

Vecinos del sector señalaron que el inmueble era frecuentado por personas que acostumbraban reunirse para ingerir bebidas alcohólicas y consumir sustancias tóxicas, situación que generaba constante movimiento de personas en la propiedad.

Peritos en criminalística y agentes de la Agencia de Investigación Criminal realizaron el procesamiento de la escena y la recolección de evidencias para esclarecer las circunstancias del deceso.

Casi al mismo tiempo, en el municipio de Ramos Arizpe, autoridades localizaron otro cuerpo sin vida al interior de una vivienda situada en el ejido Rancho La Pila, cerca del kilómetro 34 del libramiento Norponiente.

El hallazgo ocurrió mientras elementos de la Policía Municipal efectuaban recorridos de vigilancia por la comunidad. Según la información disponible, los oficiales detectaron fuertes olores provenientes de un inmueble aparentemente deshabitado y decidieron inspeccionarlo.

Al ingresar, encontraron el cuerpo de un hombre que vestía camiseta, pantaloncillo y calcetines negros. Debido al avanzado estado de descomposición en que se encontraba, no fue posible determinar de manera inmediata su edad ni obtener datos para su identificación.

Personal de la Agencia de Investigación Criminal tomó conocimiento de los hechos y efectuó los peritajes correspondientes para recabar indicios que permitan determinar tanto la identidad de la víctima como las circunstancias de su fallecimiento.

En ambos casos, los cuerpos fueron trasladados al Servicio Médico Forense (Semefo), donde se les practicarán las necropsias de ley que permitirán establecer las causas de muerte y avanzar en las investigaciones.