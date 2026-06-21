Familia de niño agredido en Colinas de Santiago pide justicia

MONCLOVA, COAHUILA.– La tranquilidad de una familia de la colonia Colinas de Santiago se vio interrumpida luego de que un menor de apenas 12 años de edad fuera víctima de una presunta agresión cuando regresaba a su domicilio tras acudir a una tienda del sector.

De acuerdo con la versión proporcionada por sus familiares, el niño fue interceptado por un individuo que presuntamente intentó despojarlo de sus pertenencias. Durante el incidente, el menor habría sido golpeado y pateado por el sujeto, quien posteriormente abandonó el lugar antes de la llegada de las autoridades.

Tras conocer lo ocurrido, los familiares solicitaron apoyo mediante el sistema de emergencias, movilizando a elementos de seguridad pública hasta el sitio para tomar conocimiento de los hechos e iniciar las diligencias correspondientes.

La agresión provocó indignación entre los allegados del menor, quienes manifestaron su preocupación por la integridad física y emocional del niño. Asimismo, señalaron que ya se encuentran reuniendo la información necesaria para formalizar una denuncia ante las instancias competentes y exigir que el caso sea investigado.

Los afectados solicitaron que se realicen las acciones necesarias para identificar y localizar al presunto responsable, con el propósito de que responda ante la ley por los hechos denunciados.

Además, hicieron un llamado a la ciudadanía para colaborar con cualquier dato que pueda contribuir al esclarecimiento del caso, destacando la importancia de evitar que situaciones de esta naturaleza vuelvan a poner en riesgo a menores de edad en el sector.

Hasta el cierre de esta edición, las autoridades no habían informado sobre personas detenidas relacionadas con este hecho, mientras continúan las investigaciones derivadas del reporte presentado por la familia afectada.