La tumba cafre de moto y huye; Mujer de Monclova derribada por camioneta que se da a la fuga

MONCLOVA, COAH.- Lo que sería una salida rápida para realizar algunas compras terminó en un accidente y momentos de angustia para una mujer que fue derribada de su motoneta por una camioneta que, tras provocar el percance, desapareció del lugar a toda velocidad.

Los hechos se registraron alrededor de las 12:30 horas de este sábado sobre la avenida Lázaro Cárdenas, donde resultó lesionada Nadia Dolores Ruiz Ramírez, de 32 años de edad, vecina de la colonia Petrolera.

El accidente ocurrido en Monclova

De acuerdo con la información recabada en el lugar, la mujer circulaba a bordo de su motoneta cuando fue alcanzada por una camioneta cerrada de color gris. Tras el impacto, perdió el control del vehículo ligero y terminó derrapando varios metros sobre el pavimento.

El golpe provocó la movilización de testigos que de inmediato solicitaron apoyo a través del Sistema Estatal de Emergencias, mientras el conductor responsable aprovechaba la confusión para escapar en dirección al bulevar Harold R. Pape.

Atención a la lesionada

Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana arribaron rápidamente al sitio para brindarle atención prehospitalaria a la motociclista, quien presentaba diversos golpes y raspones en distintas partes del cuerpo producto de la caída. Afortunadamente, tras ser valorada por los socorristas, se determinó que las lesiones no ponían en riesgo su vida ni requerían traslado a un hospital, por lo que permaneció en el lugar mientras se realizaban las diligencias correspondientes.

Elementos del Departamento de Control de Accidentes tomaron conocimiento del percance y realizaron el peritaje para establecer la mecánica de los hechos.

Investigación en curso

Asimismo, se solicitó la revisión de las cámaras de vigilancia conectadas al sistema C2 con la finalidad de rastrear la ruta de escape de la camioneta involucrada y obtener datos que permitan identificar al conductor que abandonó a la lesionada tras el choque. Las investigaciones continúan y no se descarta que en las próximas horas las autoridades logren ubicar al presunto responsable para que responda por los daños y lesiones ocasionadas.